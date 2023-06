1 Auswertung von Wohnungen Foto: Jacqueline Fritsch

Für Neuankömmlinge wird Stuttgart zu einem immer teureren Pflaster. Wer noch kein Netzwerk in der Stadt hat und über Annoncen eine neue Wohnung sucht, muss mit höheren Mieten rechnen, als noch vor einem Jahr.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Die in Anzeigen auf Internetportalen und in Zeitungen verlangten Mieten für Wohnungen in Stuttgart sind 2019 im Mittel schneller angezogen als im Jahr zuvor. Das ergibt eine Auswertung des Center for Real Estate Studies (CRES) in Freiburg, die unserer Zeitung vorliegt. Im Mittel lagen die von Vermietern geforderten Mieten demnach in den ersten elf Monaten 2019 mit 14,29 Euro je Quadratmeter um 9,6 Prozent über dem Niveau von 2018. Im vergangenen Jahr lag das Plus noch bei 7,06 Prozent. „Die Steigerungen der Angebotsmieten entsprechen dem Drei- bis Vierfachen der Inflationsrate“, sagt Professor Marco Wölfle vom Center for Real Estate Studies (CRES). Er ergänzt: „Das ist in Universitäts- und Großstädten durchaus üblich.“