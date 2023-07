7 Michael Wimmer wird den VfB aller Voraussicht nach am Samstag gegen Bochum betreuen. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die Interimstrainer vor ihm. Foto: Baumann

Zwei Tage nach der Entlassung von Pellegrino Matarazzo steckt die Trainerfindungskommission beim VfB Stuttgart tief in Arbeit. Gesucht wird nach einem Übungsleiter, der in das von Sven Mislintat formulierte Anforderungsprofil passt: Spieler weiterentwickeln, an Ballbesitzfußball festhalten und vor allem: Die Mannschaft siegfähig bekommen. „Es bringt jetzt nichts, einen Trainer zu holen, der von unseren Prinzipien am Ball abweicht. Tief stehen und Langholz, das passt nicht zu dieser Mannschaft und auch nicht zu diesem Club“, betont der Sportdirektor.