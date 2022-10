1 Der VfB-Sportdirektor Sven Mislintat muss einen neuen Cheftrainer verpflichten. Foto: dpa/Tom Weller

Der VfB Stuttgart ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Cheftrainer Pellegrino Matarazzo. Nun hat sich Sportdirektor Sven Mislintat geäußert.















Auf dem Trainingsplatz hatte am Dienstagnachmittag Michael Wimmer das Sagen. Der 42-jährige Fußballlehrer war beim VfB Stuttgart bislang Assistent von Pellegrino Matarazzo. Der bisherige Chefcoach jedoch wurde nach neun sieglosen Bundesligaspielen in dieser Saison jedoch am Montag freigestellt.

An Sportdirektor Sven Mislintat ist es nun, im Konsens mit dem Vorstandschef Alexander Wehrle einen Nachfolger zu verpflichten. Die Suche läuft nicht erst seit dem beschlossenen Aus von Matarazzo. Am Rande des Nachmittagstrainings äußerte sich Mislintat nun erstmals nach dem Aus des bisherigen Cheftrainers.

Nach dem 0:1 des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Union Berlin und dem damit neunten Spiel ohne Sieg habe man sich im Club zunächst „einstimmig“ für diesen Schritt entschieden, sagte der Sportdirektor. Er selbst habe Matarazzo die Entscheidung dann mitgeteilt. „Wir haben nicht nur eine Trainer-Sportdirektor-Beziehung“, erklärte Mislintat. Daher sei es „ein trauriger Moment“ gewesen. Der wurde trotz allem stilvoll begangen. „Wir haben das Gespräch mit einem guten Whiskey geführt“, erzählte der Kaderplaner des VfB, „das war lange.“

Die beiden hätten auch verabredet, sich in drei bis sechs Monaten noch einmal auszutauschen, um die gemeinsame VfB-Zeit „mit emotionalem Abstand zu reflektieren“. Sie würden „immer füreinander da sein“. Wie es nun weitergeht auf der Position des Cheftrainers? Dazu wollte sich Sven Mislintat nicht konkret äußern.

Allem Anschein nach laufen aber bereits die Verhandlungen mit einem Topkandidaten. Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich dabei um Zsolt Löw, der bis vor kurzem gemeinsam mit Thomas Tuchel das Team des FC Chelsea gecoacht hat.

Pellegrino Matarazzo hatte sich übrigens vor dem Training am Dienstag von der Mannschaft verabschiedet – ohne Mislintat, der sagte: „Das war ein persönlicher Moment. Die Kabine gehört bei uns dem Trainer – auch in solch einer Situation.“