Michael Reschke VfB-Sportvorstand verteidigt Hoeneß und Rummenigge bei Trainersuche

Von red/lsw 27. März 2018 - 15:24 Uhr

Michael Reschke war vor seiner Zeit beim VfB Stuttgart beim FC Bayern München tätig. Foto: Pressefoto Baumann

Michael Reschke, der seit vergangenen Sommer für den VfB Stuttgart arbeitet, war lange Zeit beim FC Bayern München beschäftigt. Nun nimmt er die Bayern-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge in Schutz.

Stuttgart - Der FC Bayern hat sich nach Ansicht seines ehemaligen Kaderplaners Michael Reschke bei der Trainersuche für die kommende Saison nicht verzockt. „Die werden einen klaren Plan haben, davon bin ich felsenfest überzeugt“, sagte der ehemalige Manager beim deutschen Fußball-Rekordmeister und heutige Sportvorstand des VfB Stuttgart im Interview von Sky Sport News am Dienstag. Die Bayern sollen Interesse an einer Verpflichtung von Thomas Tuchel gehabt haben, ehe dieser Medienberichten zufolge am Ende der vergangenen Woche aber absagte.

„Ich kenne die Situation bei Bayern München ja recht gut, ich kenne die handelnden Personen, allen voran Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß sehr gut“, sagte Reschke dem TV-Sender. „Ich bin sicher, dass sie mit einer Lösung schon weiter sind, als viele glauben.“ Reschke war drei Jahre Technischer Direktor beim FC Bayern, ehe er im August 2017 als Sportvorstand zum Liga-Rivalen Stuttgart wechselte.