Mit so viel Inbrunst und Hingabe hat wohl noch selten jemand über Kartoffelsalat gesprochen – und dafür wird Metzger-Meister Oliver Häcker aus Sachsenheim im Landkreis Ludwigsburg derzeit in den sozialen Netzwerken gefeiert. Der selbst ernannte Maultaschenkönig veröffentlichte vor wenigen Tagen auf seinem Instagram-Kanal ein Video, in dem über „des Schwabens Lieblingsbeilage“ spricht. Zunächst erklärt er seinen Followern, worauf es beim Kartoffelsalat besonders ankommen würde.

„Ohne Fleischbrüh koin Kartoffelsalat“

So wäre da zunächst die „gute Kartoffel“ – die habe er von seinem Kartoffelbauer aus Gemmrigheim („Der Bursche versteht sei Handwerk“). Dann natürlich – noch wichtiger – die richtige Fleischbrühe, so Häcker weiter. „Ohne Fleischbrüh’ koin Kartoffelsalat. Alles andere isch Betrug“, setzt er sein Loblied fort. Und drittens dürfe natürlich nie die Liebe bei der Zubereitung fehlen. „Weil höret ihr des? Der muss mit euch schwätze wenn er fertig ist“, spricht er in die Kamera während er genüsslich mit einer Schöpfkelle durch seinen schlotzigen Kartoffelsalat rührt.

„Der muss sagen, friss mich, nimm mich, ich will dich – Liebe, das ist Amore, liebe Freunde. So was wie für die Italiener die Nudel isch bei uns der Kartoffelsalat“ so Häcker weiter. In den Kommentaren wird er für seine Liebeserklärung an die schwäbische Leibspeise gefeiert. „Selten war Kartoffelsalat erotischer dargestellt“, heißt es dort unter anderem.

„Mehr Liebe kann man nicht in einen Kartoffelsalat stecken, geil“, so ein weiterer Kommentar. „Genial auf den Punkt gebracht!“, schreibt eine weitere Followerin. Über 15.000 Likes hat das Video schon erhalten.