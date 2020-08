1 An der Ecke zur Gymnasiumstraße spielte sich der Angriff ab. Foto: 7aktuell/Alexander Hald

Gegen einen 23-jährigen Mann, der am Samstag in Stuttgart auf seine Frau mit einem Messer losging, ergeht ein Haftbefehl. Die Polizei hat eine Theorie, warum er im Hotel aufgefunden wurde.

Stuttgart - Ein Mann, der am Samstagabend in der Stuttgarter City seine Frau angegriffen und mit einem Messer verletzt haben soll, sitzt nun in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ am Montag einen Haftbefehl, den die Staatsanwaltschaft wegen versuchten Totschlags beantragt hatte.

Der Tatverdächtige greift seien Ehefrau im Streit an

Der 22 Jahre alte Mann war an der Ecke Gymnasium-/Hospitalstraße auf seine Frau losgegangen. Die Polizei vermutet, dass dem Angriff ein Streit im familiären Bereich vorangegangen war. Das Paar war noch verheiratet, lebte aber schon getrennt. Der Mann verletzte seine Frau und einen Bekannten, der mit ihr unterwegs war, mit einem Messer. Er konnte nach dem Angriff zunächst flüchten. Einen Tag später spürte die Polizei ihn in einem Hotel im Stuttgarter Osten auf. Gegen 20.45 Uhr am Sonntagabend konnte er dort festgenommen werden.

Da das Paar aus der Gegend von Stuttgart stammt, hatte er versucht, sich in dem Hotel zu verstecken. Die beiden Opfer hatten bei dem Angriff nur leichte Verletzungen erlitten. Der Mann hatte zunächst auf die 23-jährige Frau eingestochen. Der 19-Jährige wurde ebenfalls attackiert, als er versuchte, der Frau zu helfen. Passanten bemerkten den Angriff gegen 23 Uhr und verständigten die Polizei.