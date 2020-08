Hotspot für Infektionen Bereits 30 Tote nach Corona-Ausbruch in Ischgl

Im österreichischen Wintersportort Ischgl soll es in diesem Winter keine wilden Après-Ski-Partys geben. „Après-Ski in der bisherigen Form wird es diesen Winter so nicht mehr geben“, kündigte der Tourismusverband Paznaun-Ischgl an.