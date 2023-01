15 Die neuesten Hochzeitstrends des Jahres Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Das Jahr 2023 beginnt mit Glitzer. Zumindest auf der Hochzeitsmesse „Trau Dich!“, die am Samstag und Sonntag in der Stuttgarter Schleyer-Halle stattgefunden hat. „2023 ist in der Brautmode viel Glitzer angesagt“, sagt Lidia Sciscio-Mehmeti vom Brautatelier „The Bridal Bar“. Bei der Form des Kleids sei dafür weniger mehr. Keine Reifröcke, dafür schmale Kleider mit Schlitz oder sogar Jumpsuits, also einteilige Hosenanzüge. Letztere werden aber eher fürs Standesamt gewählt. Einen Gegentrend zu Glitzer, Perlen und Puffärmeln gebe es auch: einfache weiße und schlichte Kleider.

Ein trendiges Brautkleid macht aber noch keine gelungene Hochzeitsfeier. Das zeigen die rund 150 Ausstellenden. Eventlocations, Juweliere, Fotografen, Hochzeitssänger oder Caterer: Das Angebot ist riesig. Und alle hatten zwei Jahre lang nicht die Möglichkeit, ihre Dienstleistung vorzustellen. „Wir haben die Messe 2021 und 2022 geplant, aber sie wurde beide Male kurzfristig abgesagt“, sagt Projektleiter David Schwarzenthal. Umso mehr freut er sich, dass sie endlich wieder stattfinden konnte. Allerdings haben sich rund 40 Ausstellende weniger angemeldet als 2020. Schwarzenthal führt das auf die Corona-Zeit zurück. Einige hätten ihr Gewerbe aufgeben müssen, anderen fehle das Geld für einen Messeauftritt.

Erinnerungen für die Zukunft schaffen

Dafür gibt es in diesem Jahr neue Unternehmen mit ungewöhnlichen Ideen. Mithilfe einer speziellen Kameratechnik macht die Böblinger Firma „YourWeddingVR“ Hochzeitsfilme zu einem dreidimensionalen Erlebnis. Die Messe-Besuchenden testen das mit Virtual Reality-Brillen vor Ort. „Wir schaffen die Erinnerungen der Zukunft“, sagt Geschäftsführer Lars Grözinger. Die Kinder oder Enkel der Brautpaare könnten auf diese Weise die Hochzeit noch Jahrzehnte später nacherleben – fast so, als wären sie selbst dabei gewesen.

Alessia Consoli und Tim Apitzsch aus Besigheim finden die Idee cool. Die beiden heiraten im Herbst und sammeln auf der Messe Inspirationen für ihre Hochzeitsfeier mit rund 200 Gästen. Als Erstes sind sie bei den VR-Brillen gelandet. Nun wollen sie entspannt weiter schauen.

Sarah und Joannos Skempis haben am 16. September 2022 standesamtlich geheiratet und sind wegen ihrer freien Trauung auf der Messe unterwegs, die auf den Tag genau ein Jahr später stattfinden soll. Ausgestattet mit kostenlosem Essen und Getränken suchen sie nach Highlights für ihre Hochzeit und sind froh, nicht mehr nur auf die Online-Recherche angewiesen zu sein. „Messen wie diese sind wichtig und bringen einen auf andere Ideen“, sind sich die beiden einig.

Auch ein Oldtimer ist auf der Hochzeit vorstellbar

Tatjana Seile und Ronny Wiegand feiern ihre Hochzeit zwar erst im Herbst 2024, informieren sich aber bereits jetzt über die Trends. Die Frisch-Verlobten aus Winterbach bei Schorndorf betonen, wie nett und unkompliziert die Ausstellenden seien.

Die Models Sabrina und Manu werben für das Brautmodengeschäft „Brautmoden Estate“, das neben Hochzeitsmode für Sie und Ihn auch Trauringe anbietet. Die beiden sind nicht nur zu Werbezwecken ein Paar, sondern heiraten im Oktober. Auf den Oldtimer von Hans-Jürgen Boysen haben sie ein Auge geworfen. Sie könnten sich das Fahrzeug gut auf ihrer Feier vorstellen. Dass sie als Brautpaar auftreten, nehme der realen Hochzeit nichts vorweg. Sabrina hat als Brautmodel schon viele Brautkleider getragen. „Ihr“ Kleid war aber bisher nicht dabei. Das behält sie sich für ihre eigene Hochzeit vor.