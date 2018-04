Mercedes, BMW und Co. Das sind die außergewöhnlichsten Auto-Neuheiten

Auf der Automesse in Peking präsentieren Hersteller wie Daimler, BMW oder Volkswagen derzeit ihre Neuheiten. Wir stellen die außergewöhnlichsten Modelle vor.





Stuttgart - Protzige SUV’s, Luxus-Limousinen und futuristische Coupés – auf der Automesse in Peking stellen Hersteller aus der ganzen Welt ihre Neuheiten vor. Deutsche Autobauer wie Daimler, Volkswagen oder BMW wollen auf dem größten Automarkt in China weiter den Ton angeben. Doch im rasant wachsenden Geschäft mit Elektroautos droht die chinesische Konkurrenz davonzufahren.

Deshalb trumpfen die Autobauer aus Deutschland in Fernost mit außergewöhnlichen Modellen auf: So feiert BMW beispielsweise die Weltpremiere des iX3, eines vollelektrischen SUV-Geländewagens, der 2020 auf den Markt kommen soll. Für das gleiche Jahr ist auch der Stromer EQA geplant, der am Messestand von Mercedes in Szene gesetzt wird.

Viel Aufsehen erregte auch das Konzept-Auto „Mercedes-Maybach Ultimate Luxury“, das eine eine Mischung aus Limousine und SUV ist (Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie). Volkswagen wirbt in opulenten Videos für seine neue Elektroflotte I.D., die nach der bisherigen Planung ab Ende 2019 vom Band laufen wird.

Klicken Sie sich durch die Fotostrecke: Hier stellen wir einige außergewöhnliche Auto-Neuheiten der Messe in Peking vor.