Neuer E-Maybach vorgestellt Mercedes kreuzt Limousine und SUV

Von Jonas Schöll 24. April 2018 - 17:11 Uhr

Auf der Motorshow in Peking präsentiert Mercedes-Maybach einen echten Hingucker. Der „Mercedes-Maybach Ultimate Luxury“ ist eine Mischung aus Limousine und SUV.





Stuttgart - Dieser Luxus-Wagen ist ein echter Hingucker: Auf der „Auto China 2018“ in Peking hat Mercedes eine außergewöhnliche Studie vorgestellt. Das Konzept-Car mit dem etwas sperrigen Namen „Mercedes-Maybach Ultimate Luxury“ ist eine Kreuzung aus Limousine und einem SUV.

Der Luxus-Wagen sei ein „komplett neuer Archetyp, wie man ihn noch nie zuvor gesehen hat“, sagt Designchef Gorden Wagener. „Unser Konzept vereint die DNA eines SUV mit der einer Limousine zu einem ultramodernen SUV“, so der Chief Design Officer der Daimler AG laut Mitteilung.

750 PS unter der Haube

Der Geländewagen fährt laut Hersteller mit vier Elektromotoren – und kommt so auf 750 PS. Das Fahrzeug lässt sich bis zu 500 Kilometer weit rein elektrisch fahren. Durch Ladeleistungen bis zu 350 kW verspricht der Stuttgarter Autobauer, dass der Wagen in fünf Minuten so viel Strom tanken kann, um rund 100 Kilometer zusätzliche Reichweite zu erzielen. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 250 Kilometer pro Stunde elektronisch abgeregelt.

Im Auto verschmilzt laut Hersteller das sogenannte „Drei-Box-Design“ – bestehend aus Motorhaube, Fahrgastzelle und angehängtem Kofferraum – mit SUV-Eigenschaften wie erhöhter Sitzposition. Das Luxus-Gefährt ist 5,26 Meter lang, 2,11 Meter breit und 1,76 Meter hoch.

Teekanne und Tasse dürfen nicht fehlen

„Der markante verchromte Kühlergrill mit seinen feinen senkrechten Streben im Stil eines Nadelstreifen-Anzugs akzentuiert die Front“, wirbt Mercedes-Maybach in einer Mitteilung. 24 Zoll große Räder im Turbinen-Design sollen das Gesamtbild abrunden.

Im Innenraum protzt das Konzept-Car nur so mit Luxus-Ambiente: Vor allem bietet es viel Platz für die hinteren Mitfahrer. Die Ausstattung: Loungesessel mit Liegefunktion, große Bildschirme, das alles in Farben wie Roségold oder Kristallweiß, mit edlen Hölzern und Leder. Ein besonderes Extra: Ein beheizbares Tablett mit Teekanne und Tasse in der Mittelkonsole – aus handgefertigtem Porzellan und in ein Ebenholztablett integriert.

In unserer Bildergalerie stellen wir den „Mercedes-Maybach Ultimate Luxury“ vor.