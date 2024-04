1 Das Fahrzeug brannte völlig aus. Foto: Freiwillige Feuerwehr Ditzingen

Ein gasbetriebenes Fahrzeug brennt auf der A 81 kurz vor dem Engelbergtunnel aus. Mehrere Personen werden leicht verletzt.











Vier leicht verletzte Personen und rund 5000 Euro Sachschaden an der Asphaltdecke sowie am Auto – das ist die Bilanz eines Fahrzeugbrandes am Freitagabend auf der A 81. Der 41-jährige Fahrer eines gasbetriebenen Fiat Multipla war gegen 23.30 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor dem Engelbergtunnel fing das Auto laut der Polizei aus noch unbekannter Ursache Feuer. Der Fahrer konnte den Wagen noch auf den Standstreifen lenken.