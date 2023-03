1 Die Betrüger versuchen am Telefon vor allem ältere Menschen um ihr Hab und Gut zu bringen. (Symbolfoto) Foto: highwaystarz - stock.adobe.com/HighwayStarz

Unbekannte Telefontrickbetrüger versuchen derzeit wieder an Ersparnisse und Wertsachen ihrer Opfer zu kommen. Am Donnerstag gibt es im Stadtgebiet einige Fälle. Die Polizei warnt deshalb vor verschiedenen Maschen.









Telefontrickbetrüger haben am Donnerstag vermehrt im Stuttgarter Stadtgebiet zugeschlagen. Die Unbekannten versuchten laut Polizeiangaben mit verschiedensten Maschen überwiegend ältere Menschen um ihr Hab und Gut zu bringen.

Die Betrüger riefen am Donnerstag in über ein Dutzend Fällen im gesamten Stadtgebiet an, wie die Polizei weiter berichtet. Die Unbekannten gaben sich demnach unter anderem als Polizeibeamte oder als Angehörige, die sich in einer finanziellen Notlage befinden, aus, um an die Ersparnisse und Wertsachen der Opfer zu kommen. Oft werden die Maschen auch in Kombination angewandt.

Opfer werden unter Druck gesetzt

Die ausgedachten Geschichten ähneln sich dabei. Die Täter geben unter einem Vorwand an, dass die Besitztümer ihrer Opfer weder Zuhause noch auf der Bank sicher seien. Oft setzen sie die Opfer unter Druck. Eine weitere Masche ist der Enkeltrick. Die Betrüger geben sich als nahe Angehörige aus, die wegen einer finanziellen Notlage dringend Geld oder Wertgegenstände benötigen.

Die Polizei geht davon aus, dass die Betrüger auch in den kommenden Stunden und Tagen aktiv sind und bittet daher um erhöhte Aufmerksamkeit. „Melden Sie sich bei den geringsten Zweifeln unter der 110 bei der Polizei oder ziehen Sie ihre Angehörigen unter der ihnen bekannten Rufnummer ins Vertrauen“, appellieren die Beamten in ihrer Mitteilung.