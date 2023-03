5 Auf der Autobahn bei Wendlingen sind drei Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt worden. Foto: 7aktuell.de/Enrique Kaczor/7aktuell.de | Enrique Kaczor

Nach einem Unfall auf der Autobahn bei Wendlingen ist die Fahrtrichtung München voll gesperrt. Am frühen Abend konnte ein Sprecher des zuständigen Polizeireviers in Ulm noch keine genauen Angaben machen. Die Unfallaufnahme ist noch nicht abgeschlossen.









Gegen 16.14 Uhr hat ein Autofahrer einen Unfall auf der Autobahn 8 bei Wendlingen (Kreis Esslingen) verursacht, der zu einer Vollsperrung in Fahrtrichtung München geführt hat. Der Mann soll dabei verletzt worden sein. Über die Schwere der Verletzung ist der Polizei allerdings noch nichts bekannt. Auch wie es zu dem Zusammenstoß gekommen ist, in den auch ein Bus und ein Lastwagen verwickelt worden sind, konnte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm am frühen Abend noch nichts sagen. Unklar ist außerdem, ob neben dem Unfallverursacher noch weitere Personen Verletzungen davon getragen haben. Mit der Unfallaufnahme sind die Beamten der Autobahnpolizei Mühlhausen im Täle (Kreis Göppingen) betraut.