1 Der tote Sechsjährige war zuvor als vermisst gemeldet worden. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa/David Inderlied

Ein Sechsjähriger kommt nicht vom Spielen nach Hause. Dann wird das Kind tot in Pragsdorf einem Gebüsch entdeckt. Nun wird wegen eines Tötungsdelikts ermittelt. Die Ermittler haben nach eigenen Angaben viele Spuren gefunden.











Schreckliches Verbrechen in Mecklenburg-Vorpommern: Die Polizei in Neubrandenburg ermittelt wegen Totschlags an einem sechsjährigen Jungen und geht dabei mehreren Ermittlungsansätzen nach. Es bestehe der Verdacht des Totschlags, Details könne man aber noch nicht nennen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.