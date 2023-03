So schön wie im Urlaub soll’s im Beachclub an der Börse sein

Mauritius liegt nun ganz in der Nähe der Stuttgarter Börse.

Am Börsenplatz in Stuttgart hat das Restaurant Mauritius eröffnet. Die frühere California Bounge, die sich über 20 Jahre lang hier befand, ist auf zwei Etagen im Stil eines Beachclubs umgebaut. Die Betreiber lieben’s lässig.









In der überdachten Terrasse im ersten Stock, die einem Wintergarten gleicht, von der man durch große Fenster auf die Theodor-Heuss-Straße und auf den Denker des Börsenplatzes schaut, hängt seit über 20 Jahren eine Discokugel. Fast alles ist anders geworden in der früheren California Bounge, die nach aufwendiger Sanierung nun eines von 21 Restaurants der Gastrokette Mauritius ist. Der Spiegelball aber darf nach dem Umbau, der mit viel Liebe zum Detail geglückt ist, bleiben. „Das macht ein schönes Licht“, findet Wirt Oliver Joos.

Von der Westküste der USA reist sein Lokal mit seiner Einrichtung nun in den Indischen Ozean. Nach vielen Jahren im Dienste von California freuen sich Joos und sein Geschäftspartner Raimund Welte nun über die Zusammenarbeit mit dem in Stuttgart ansässigen Unternehmen Mauritius. Das hatte einen neuen Standort für die City gesucht, nachdem der Mietvertrag für das einstige Domizil an der Marienstraße nicht verlängert worden ist.

Die „sonnige Mauri-Welt“ will „Urlaubsgefühle wecken“

Zur Eröffnung unweit der Stuttgarter Börse versprechen die Macher „die lässigste Atmosphäre in town“. Wie in einem Beachclub sollen sich die Gäste fühlen. Die „sonnigen Mauri-Welt“ will „Urlaubsgefühle wecken“. Auf der Karte gibt es Cocktails wie den Captain Jack Sparrow (enthalten sind unter anderem brauner Rum und Kokossirup) oder Beachfood wie die Mauri-Box (drin sind: Süßkartoffel-Pommes, Putenspieße, Piri-Piri-Gewürz, Wasabi- und Cayenne-Dip). Das ganze Jahr über soll man sich dank der umfangreichen Getränke- und Speisekarten sowie dank der Lounge-Möbeln, der Holztische und dank farbenfroher Designobjekten wie im Sommer fühlen. Besonders stolz sind die Mauri-Macher auf ihre Pinsa, für die sie in Rom die Zutaten kaufen. „Knusprig wie Chips“ soll diese Köstlichkeit sein. Ein weiteres Mauritius in Stuttgart befindet sich im Alten Schützenhaus in Heslach.

Oliver Joos und Reimund Welte, die langjährigen Betreiber der California Bounge, bleiben Teilhaber, haben nun aber einen Franchise-Vertrag mit Mauritius abgeschlossen. Nach über 20 Jahren sei die Zeit reif für etwas Neues. Lena Grübele wird in ihrem Lokal Geschäftsführerin mit dem neuen „Wohlfühlkonzept“, das sich von folgender Maxime leiten lässt: „Life is better at the Beach“ (das Leben ist besser am Strand). Wirt Oliver Joos nimmt’s wörtlich. In Kürze startet er mit Frau und Hund im Van in Richtung Strand. Die Weltreise führt zunächst nach Italien. Ihr Haus haben die beiden aufgegeben, um künftig auf vier Rädern zu leben.