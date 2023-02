1 Die drei Brüder Bari, Mate und Tomas Eres haben nach langer Suche in der Stuttgarter City einen Standort für ihr 21. Mauritius gefunden. Foto: Mauritius

Die Gastro-Kette Mauritius setzt ihre Expansion fort: Im März eröffnen die drei Brüder Bari, Mate und Tomas Eres am Börsenplatz ihr 21. Restaurant. Am alten City-Standort Marienstraße gab’s keine Einigung mit dem Vermieter – dort werden neue Wirte gesucht.









Das Motto des 1994 in Stuttgart gegründeten Unternehmens Mauritius lautet: „Life is better at the Beach.“ Demnach wird das Leben besser, wenn man es am Strand verbringt. Doch zwischen Stuttgart und Mauritius im Indischen Ozean liegen 9035 Kilometer. Die drei Brüder Bari, Mate und Tomas Eres wollen die Entfernung verkürzen. Von der Marienstraße, wo sich 28 Jahre lang ihr Stammsitz in der Stuttgarter City befand und den sie im vergangenen Sommer verlassen haben, nachdem Verhandlungen mit den Vermietern gescheitert waren, zieht der meereslose Beachclub nun an den Börsenplatz in die frühere California Bounge.

Gerade wird die Gastrofläche unweit des Denkers auf zwei Etagen aufwendig umgebaut. Die Eröffnung ist für März geplant. Es ist dann deutschlandweit der 21. Standort der Kette. Derweil steht das alte Mauritius an der Marienstraße noch immer leer. Die Räume dort werden für Gastrobetreiber von Immobilienhändlern momentan angeboten. Die Gesamtmietfläche, einschließlich Lager und Passage, beträgt demnach 705 Quadratmeter.

Beim Mobiliar ist „ein Upgrade“ geplant

Die alten Möbel aus dem Mauritius der Marienstraße ziehen nicht mit an den neuen Standort um. „Es gibt ein Upgrade“, sagt Patrice Grad, Pressesprecher des Mauritius-Teams, unserer Redaktion. Im Stil eines Beachclubs soll die Einrichtung hell und freundlich sein. Das neue City-Mauritius mit großem Außenbereich wird weder im Franchise, noch in Eigenregie der drei Eres-Brüder betrieben. Wie unsere Zeitung bereits berichtet hat, entsteht eine Kooperation mit den langjährigen Betreibern der California Bounge, die weiterhin beteiligt sind. Oliver Joos, einer der bisherigen Chefs, der in Kürze mit seiner Frau und seinem Hund zu einer längeren Reise im Van aufbricht, weiß das Lokal bei den Mauritius-Kollegen in guten Händen. Die drei Eres-Brüder hatten in der Stuttgarter City lange nach einem neuen Standort gesucht.

Die Pinsa soll „knusprig wie Chips“ sein

In Stuttgart gibt es ein Mauritius seit einem Jahr im Alten Schützenhaus in Heslach. Die Speisekarte verspricht in allen Häusern der Kette leichte und gesunde Gerichte, Bowls und „eigene Beachfood-Kreationen“. Die Pinsa soll „so knusprig wie Chips“ sein. Das Ambiente im Beachhouse-Look mit farbenfrohen Akzenten und Design-Objekten soll Urlaubsgefühle wecken. Wann es genau am Börsenplatz losgeht, steht allerdings noch nicht fest.