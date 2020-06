1 Wie lange gelten die Bestimmungen noch? Foto: Simon Kadula / shutterstock.com

Derzeit fragen sich viele Bürger in ganz Deutschland, wie lange die Maskenpflicht noch andauern wird. Wir haben die aktuellen Bestimmungen der einzelnen Bundesländer zu diesem Thema für Sie zusammengefasst.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich die Lage täglich ändern kann und für einzelne Gemeinden oder Städte womöglich extra Auflagen gelten, insbesondere bei hohem Infektionsaufkommen.

Baden-Württemberg

Wie lange die Bürger in Baden-Württemberg noch Masken tragen müssen, beantwortet die Landesregierung aktuell so: „Das kann man heute noch nicht sagen und hängt von der weiteren Entwicklung ab. Die Landesregierung überprüft die getroffenen Maßnahmen permanent und entscheidet auf Grundlage des aktuellen Infektionsgeschehens.“ Die aktuellen Informationen zur Maskenpflicht im Land finden Sie auf der Seite des Staatsministeriums Baden-Württemberg.

Bayern

Auch in Bayern steht noch kein Datum fest, zu dem die Maskenpflicht aufgehoben werden soll: „Ein Ende der sog. "Maskenpflicht" ist noch nicht absehbar. Denn die Dauer ist von der weiteren nicht vorhersehbaren Entwicklung des Pandemiegeschehens abhängig.“ Die aktuellen Informationen finden Sie beim Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration.

Berlin

Wie lange man in Berlin derzeit noch eine Maske tragen muss, ist ungewiss. Die aktuellen Bestimmungen finden Sie auf der offiziellen Seite der Hauptstadt.

Brandenburg

Zur Dauer der Maskenpflicht gibt es in Brandenburg zu diesem Zeitpunkt keine genauen Angaben. Wer auf dem aktuellen Stand bleiben möchte, informiert sich am besten auf der Seite des Ministeriums des Innern und für Kommunales.

Bremen

Bremen hat sich bislang nicht zu einem Ende der geltenden Maskenpflicht geäußert. Die aktuellen Bestimmungen finden Sie auf der offiziellen Homepage.

Hamburg

Zu der Frage, wie lange die Maskenpflicht in Hamburg noch gilt, heißt es von offizieller Seite: „Lockerungen von Corona bedingten Einschränkungen sind derzeit nur möglich, weil diese Pflicht zum Tragen einer Maske in diesen wenigen Bereichen eingeführt wurde und sich die allermeisten Menschen daran halten. Das zeigt sich in den niedrigen Infektionszahlen. Wie lange das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung nötig sein wird, hängt aber sehr stark davon ab, wie sich die Infektionszahlen entwickeln und wann es Behandlungsmöglichkeiten gegen das Virus gibt.“ Zum aktuellen Stand informiert das Stadtportal.

Hessen

Auch Hessen hat bislang kein Datum für das Ende der Maskenpflicht genannt. Die Lage ist abhängig vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie in Deutschland. Ein FAQ zur Maskenpflicht finden Sie auf der Seite des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration.

Mecklenburg-Vorpommern

Nach wie vor gilt in Mecklenburg-Vorpommern die Maskenpflicht in manchen Bereichen des öffentlichen Lebens. Wie lange die Bürger noch Mund-Nasen-Bedeckungen tragen müssen, ist derzeit nicht absehbar. Die offiziellen Informationen der Landesregierung finden Sie hier.

Niedersachen

In Niedersachsen wurde bislang keine Frist für das Ende der Maskenpflicht gesetzt. Die aktuellen Informationen zu den Mund-Nase-Bedeckungen des Landes finden Sie hier.

Nordrhein-Westfalen

In den aktuellen FAQs der Landesregierung heißt es auf die Frage, ob die Maskenpflicht verlängert worden sei: „Ja, vorerst bis zum 15. Juni 2020.“ Ob die Bürger auch nach dem 15. Juni noch Alltagsmasken in bestimmten Bereichen tragen müssen, bleibt abzuwarten. Das Landesportal NRW hält Sie auf dem Laufenden.

Rheinland-Pfalz

Wie lange die Bürger in Rheinland-Pfalz noch Alltagsmasken tragen müssen, hängt derzeit vom Verlauf des Infektionsgeschehens ab. Die Maskenpflicht wurde nicht befristet. Alle Fragen rund um das Thema Maskenpflicht in Rheinland-Pfalz finden Sie hier.

Saarland

In Saarland gelten die Maskenpflicht betreffend nach wie vor die Regelungen vom 27. April. Ein konkretes Ende ist noch nicht in Sicht. Über die Maskenpflicht informiert die Landesregierung in diesem FAQ.

Sachsen

Auch in der neuen Coronaverordnung des Landes, die ab dem 6. Juni 2020 gilt, bleibt die Maskenpflicht für öffentliche Verkehrsmittel, im Einzelhandel und gewissen Bereichen des öffentlichen Lebens bestehen. Die Verordnung tritt am 29. Juni 2020 außer Kraft. Ob die Maskenpflicht dann aufgehoben wird, bleibt offen. Bitte informieren Sie sich über den aktuellen Stand auf der Seite der Sächsischen Staatsregierung.

Sachsen-Anhalt

Die Maskenpflicht ist auch Bestandteil der sechsten Eindämmungsverordnung der Landesregierung, die seit dem 28. Mai 2020 in Kraft ist und bis zum 1. Juli 2020 gültig ist. Ob die Bestimmungen danach gelockert werden, bleibt abzusehen. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration.

Schleswig-Holstein

Die aktuelle Fassung der Corona-Bekämpfungsverordnung tritt zwar zum 7. Juni außer Kraft, es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Maskenpflicht dann aufgehoben wird. Bleiben Sie auf dem aktuellen Stand: Informationen zur Maskenpflicht in Schleswig-Holstein.

Thüringen

Auch in der aktuellen Maßnahmenfortentwicklungsverordnung Thüringens ist die Maskenpflicht noch Bestandteil. Diese Verordnung tritt zum 15. Juni 2020 außer Kraft. Ob die Pflicht danach aufgehoben wird, bleibt abzusehen. Die aktuellen Informationen des Landes finden Sie auf dieser Seite.

