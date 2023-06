1 Präsenzunterricht bei älteren Schülern geht in Stuttgart nur mit Maske. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Schüler und Lehrer an Stuttgarter Schulen leiden zunehmend unter den Corona-Regeln. Durch das ständige Lüften werden sie krank, das lautere Sprechen durch die Maske macht Lehrern zu schaffen. Der Gesamtelternbeirat verlangt Maskenpausen und ein Verbot des Dauerlüftens.









Stuttgart - Ich frier heut schon den ganzen Tag“, berichtet Sandra Vöhringer, die Leiterin der Schickhardt-Gemeinschaftsschule. „Und die Kinder hocken mit Masken und Decken da – das tut echt weh.“ Dabei setzt die Schule nur um, was die Landesregierung zur Eindämmung des Coronavirus verordnet hat: nämlich alle 20 Minuten kräftig zu lüften beziehungsweise Durchzug zu machen, sofern die Fenster das zulassen. Und was die Stadt Stuttgartseit Mittwoch verschärfend verfügt hat: nämlich Maskenpflicht im Unterricht für alle Lehrer und alle Schüler von der fünften Klasse an.