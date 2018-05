Mario Gomez überholt Jürgen Klinsmann Das sind die Rekordtorschützen des VfB Stuttgart

Von Christian Pavlic 08. Mai 2018 - 15:06 Uhr

Mit seinem Doppelpack gegen die TSG Hoffenheim hat Mario Gomez den früheren Nationalspieler Jürgen Klinsmann in der Liste der Rekordtorschützen beim VfB Stuttgart überholt. Wir zeigen die besten Torjäger der Roten.





Stuttgart - Es waren die Tore Nummer 94 und 95 für Mario Gomez beim VfB Stuttgart – mit seinen beiden Treffern gegen die TSG Hoffenheim schoss der 32-Jährige die Roten nicht nur zu einem weiteren Sieg in der Bundesliga, sondern zog zugleich in der Liste der Rekordtorschützen am früheren VfB-Angreifer Jürgen Klinsmann vorbei.

Auch Jürgen Klinsmann ist dieser Moment am vergangenen Wochenende nicht verborgen geblieben – auf Twitter gratulierte der ehemalige US-Nationaltrainer Mario Gomez zu diesen beeindruckenden Zahlen.

Super Mario ! Glückwunsch zum Doppelpack! https://t.co/AfOZagyRnt— Jürgen Klinsmann (@J_Klinsmann) 5. Mai 2018

Doch nicht nur Mario Gomez und Jürgen Klinsmann haben ihre Spuren bei den Roten hinterlassen – viele Spieler konnten sich in der nunmehr 125-jährigen Vereinsgeschichte in die Torjägerliste eintragen. Namen wie Fritz Walter, Karl Allgöwer, Cacau, Fredi Bobic oder Hermann Ohlicher lassen die Anhänger der Roten noch heute mit der Zunge schnalzen und in Erinnerungen schwelgen.

Wir haben die Rekordtorschützen des VfB Stuttgart in einer Bildergalerie zusammengetragen. Klicken Sie sich durch!

