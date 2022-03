17 Marcel Sökler köpft den 2:1-Siegtreffer für den SGV Freiberg in der Nachspielzeit. Foto: Baumann/Volker Müller

4650 Zuschauer sehen im Gazi-Stadion ein intensives Oberliga-Spitzenspiel mit einem glücklichen Gewinner. Marcel Sökler köpft den SGV Freiberg zum 2:1-Sieg in der Nachspielzeit. Die Stuttgarter Kickers geben sich danach kämpferisch.















Stuttgart - Als sich die 4650 Zuschauer im Gazi-Stadion schon auf eine eigentlich gerechte Punkteteilung eingestellt hatten, schlug Marcel Sökler in der fünften Minute der Nachspielzeit doch noch eiskalt zu: Nach einer Ecke köpfte der Torjäger des SGV Freiberg den 2:1(1:0)-Siegtreffer für sein Team im spannenden und intensiven Spitzenspiel der Fußball-Oberliga bei den Stuttgarter Kickers. „Das war ein lucky punch in einem echten Männerspiel“, sagte Sökler, von einer Vorentscheidung im Rennen um den Direktauftstieg wollte der 30-jährige Ex-VfB-II-Spieler jedoch nichts wissen: „Da ist noch lange nichts entschieden.“

Freiberg drei Punkte vorne

Durch den Auswärtssieg führt der SGV die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf die Blauen an, deren Erfolgsserie nach zehn Dreiern hintereinander riss. „Wir werden den Druck auf Freiberg weiter hoch halten“, versprach Kickers-Sportdirektor Marc Stein direkt nach dem Spiel. „Wir sind in der Jägerrolle, wollen am Ende aber ganz oben stehen“, zeigte sich auch Trainer Mustafa Ünal nach dem Rückschlag sofort kämpferisch. SGV-Kollege Evangelos Sbonias machte jedoch wenig Hoffnung, dass sein Team nachlassen wird: „Für uns ist jetzt nicht Feierband, und wir reisen auch nicht drei Tage nach Mallorca, wir bleiben scharf und geben keinen Millimeter nach.“

Moos gleicht aus

In einer ausgeglichen, kampfbetonten ersten Halbzeit ohne große Strafraumszenen und Torchancen waren die Freiberger Sekunden vor dem Pausenpfiff nicht unverdient in Führung gegangen. Christian Mauersberger köpfte den Ball nach einer Flanke von Angelo Rinaldi mit seinem siebten Saisontor ins Netz. Nach dem Wechsel vergab der aufgerückte SGV-Innenverteidiger Lukas Hoffmann (52.) eine Großchance zum 2:0. Danach kamen die Kickers in Schwung, drückten aufs Tempo und warfen kämpferisch alles in die Waagschale. Einen 18-m-Hammer von Luigi Campagna konnte SGV-Keeper Sven Burkhardt noch parieren (58.), gegen den Linksschuss von Malte Moos auf Vorarbeit von Paul Polauke war er machtlos – 1:1 (60.).

Reisig vergibt Riesenchance

Das Spiel blieb packend, es ging hin und her. Die Zuschauer peitschten die Kickers nach vorne. In der 78. Minute dann die Riesenchance für die Blauen zum 2:1, doch Mittelfeldspieler Ruben Reisig, der allein aufs SGV-Tor zulief, scheitere an Burkhardt. Wie man es besser macht, zeigte dann in Marcel Sökler ein Spezialist in Sachen Kaltschnäuzigkeit in der Nachspielzeit. Er sorgte mit seinem 15. Saisontreffer auch für die Freiberger Revanche für das 0:1 im Hinspiel am 14. August 2021, was nach wie vor die bisher einzige SGV-Punktspielniederlage in dieser Saison bedeutet. Dies zeigt die Konstanz der Sbonias-Elf.

Für die Kickers bleibt das Prinzip Hoffnung. „Die Niederlage ist mega bitter, wir waren in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft, aber es sind noch 15 Spiele, da kann noch so viel passieren“, sagte Kickers-Kapitän Mijo Tunjic mit Blick auf den Direktaufstieg. Am kommenden Samstag (14 Uhr) geht es für die Ünal-Elf weiter beim FV Ravensburg. Der SGV Freiberg gastiert am gleichen Tag (15.30 Uhr) beim SSV Reutlingen.

Aufstellungen

Stuttgarter Kickers Castellucci – Polauke, Zagaria, Kolbe, Kammerbauer – Moos, Campagna, Reisig – Braig (80. Riehle), Baroudi (80. Tunjic) – Dicklhuber.

SGV Freiberg Burkhardt – Rinaldi (68. Zinram), Velagic, Hoffmann, Thermann – Kutlu (63. Markopoulos), Kehl-Gomez, Celiktas (65. Ikpide), Mauersberger (90. Misztl) – Sökler, Grüttner.