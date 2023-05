1 Ob die Menschen nahe des Ostendplatzes anstehen oder es irgendetwas zu sehen gibt, wissen wir nicht. Jedenfalls muss man 1942 für vieles Schlange stehen. Foto: Stadtarchiv/FN250-101

Vor 80 Jahren mangelt es in Stuttgart an Gas. Die Verwaltung schließt Schulen, verhängt autofreie Sonntage und Kochverbote. Es ist nicht der einzige Mangel im Jahr 1942.









„Auch am Gaszähler lässt sich heute ein Stück Volksmoral ablesen“: So steht es am 18. November 1942 im Stuttgarter Tagblatt. Es ist Krieg, und das damals aus Kohle gewonnene Gas ist knapp. Zwölf Millionen Haushalte nutzen es ebenso wie die Industrie. Weil es kaum direkt rationiert werden kann, appellieren die Naziherrscher an die Moral. Schon im Januar schaltet das Stuttgarter Wirtschaftsamt eine Anzeige mit der Überschrift „Achtung! Gasverbrauch einschränken!“