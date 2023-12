„Mama geht tanzen“ in Böblingen: Drei Stunden feiern wie vor den Kindern

13 Die Tanzfläche im Hintergrund war rappelvoll – darum tanzten die Frauen überall, wo Platz war. Foto: Eibner-Pressefoto/Silas Schüller

Zu der Party „Mama geht tanzen“ sind am Samstag mehr als 250 Frauen in das Lokal Neuberths am See in Böblingen gekommen. Besonders der frühe Beginn gefiel den Besucherinnen. Aber noch ein Faktor wurde gelobt.











Tanzen gehen – das weckt Erinnerungen an Fanta-Korn, durchzechte Nächte und die darauf folgende zehn Kilometer lange Radtour zurück nach Hause in den frühen Morgenstunden. Halt an die guten, alten Zeiten in der Dorfdisco. All das gibt es am Samstagabend bei „Mama geht tanzen“ im Böblinger Seerestaurant Neuberths am See nicht – und das ist Absicht. Immerhin sollen die Frauen, die zu dieser Party gehen, zu einer vernünftigen Zeit wieder zu Hause sein. Um 20 Uhr geht es los, also lange bevor reguläre Clubs aufmachen. Um 23 Uhr soll dann alles vorbei sein. So kann frau im Idealfall noch genug Schlaf kriegen, bevor am Morgen die Kinder aufwachen.