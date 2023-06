13 Rainer Adrion ist seit 43 Jahren Mitglied des VfB Stuttgart. Jetzt erhebt der frühere Trainer in Sachen Führungschaos die Stimme. Foto: Baumann

Stuttgart - Rainer Adrion hat genug. Von all diesen Vorwürfen, Indiskretionen und Verschwörungstheorien, die den VfB Stuttgart seit Wochen umgeben und den Fußball-Bundesligisten in ein Führungschaos gestürzt haben. 67 Jahre ist Adrion mittlerweile alt. Er hat das Trikot mit dem roten Brustring selbst getragen und auch VfB-Mannschaften trainiert. Im März des vergangenen Jahres wurde er in den Aufsichtsrat der VfB AG bestellt, und an der Mercedesstraße gilt er als einer der Letzten, die den Blick für das Ganze noch nicht verloren haben.