17 Sasa Kalajdzic ist unser Spieler des Spiels. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart hat bei Bayer 04 Leverkusen eine empfindliche 2:5-Niederlage einstecken müssen. Dennoch gab es Spieler, die Werbung in eigener Sache machen konnten, so wie Sasa Kalajdzic. Doch nicht nur deswegen ist er unser Spieler des Spiels.









Stuttgart - Wenn eine Mannschaft – so wieder VfB Stuttgart am 20. Bundesliga-Spieltag bei Bayer 04 Leverkusen – eine 2:5-Niederlage einstecken muss und sich dazu teilweise so naiv und speziell in der Defensive völlig von der Rolle präsentiert, dann gibt es selten Spieler, die positiv herausstechen. Nicht so beim VfB an diesem Samstag unterm Bayer-Kreuz.