Christian Riethmüller reagiert auf Kritik an seiner Person

1 Christian Riethmüller ist seit Juli 2021 Präsidiumsmitglied beim VfB. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Ist das Präsidiumsmitglied der Verfasser des Schreibens, das den Rücktritt von Präsident Claus Vogt fordert? Christian Riethmüller äußert sich zu seinen Kontakten zur Initiative „Zukunft_VfB“.











Unter den vielen Stellungnahmen im Machtkampf beim VfB Stuttgart sorgte in der vergangenen Woche eine für besonders hohe Wellen, die von Fan-Seite vorgebracht wurde: „Wir fordern einen sofortigen Rücktritt des gesamten Präsidiums des e. V., namentlich Präsident Claus Vogt, Vize-Präsident Rainer Adrion und Präsidiumsmitglied Christian Riethmüller“, hieß es in dem Statement, das mit „Cannstatter Kurve“ unterzeichnet war. Die Botschaft dahinter: Nicht nur die Ultra-Gruppierungen, sondern eine breite Basis der Kurve steht hinter der Forderung. Online ist mittlerweile auf der Homepage des Commando Cannstatt eine Unterstützerliste an Gruppen und Fanclubs angeführt, die sich hinter der Forderung versammeln.