Wer in den 1990ern jung war, der spürt einen kleinen Schmerz, wenn einer geht, der einem vertraut schien – im Netz betrauern die Erwachsenen von heute den Tod eines Helden ihrer Jugend: Luke Perry, den Star aus „Beverly Hills, 90210“.

Stuttgart - Es war wie mit Chiemsee-Pullis und Bum-Bum-Eis: Wenn man in den 1990er Jahren ein Teenager war, kam man an „Beverly Hills, 90210“ nicht vorbei. Luke Perry spielte Dylan, den coolen, aber gleichzeitig sensiblen Herzensbrecher, eine Art James Dean des Serienzeitalters.

War Brandon (gespielt von Jason Priestley) einfach nur nett, hatte Dylan etwas Dunkles, nicht ganz so Glattgebügeltes an sich – und war damit verdammt attraktiv.

Die Stirn trug er meist in grüblerische Falten gelegt. Wir fanden es aufregend und wären gar nicht auf die Idee gekommen, dass es daran lag, dass da ein Mittzwanziger einen 16-Jährigen mimte.

Die Mädchen waren verknallt und wünschten sich, einer wie Dylan käme vorbei – mit Surfboard, nachdenklicher Miene und rätselhaftem Wesen.

So ganz gönnte man ihn weder Brenda noch Kelly...

Und die Jungs lachten darüber – und wünschten sich insgeheim, so cool zu sein wie er.

Mit Luke Perrys Tod geht aber noch etwas anderes einher: Das Gefühl, eine Ära nähme ihren Abschied. Wer in den 1990ern jung war, der spürt einen kleinen Schmerz, wenn einer geht, der einem vertraut schien – auch wenn man ihn nur von den Fernsehnachmittagen auf dem Sofa kannte:

Noch dazu, weil mit Klaus Kinkel und Keith Flint in nur wenigen Stunden zwei weitere Menschen gestorben sind, die – beide auf ihre Art – die 90er Jahre prägten.

Und plötzlich wird so manchem – durchaus schmerzlich – bewusst, dass die 90er auch schon wieder verdammt lang her sind:

Perry selbst versuchte eine ganze Karriere lang, Dylan abzuschütteln. 1995 stieg er aus der Serie aus, um auf der Kinoleinwand den großen Durchbruch zu schaffen. 1998 kehrte er reumütig zu „Beverly Hills“ zurück. Und obwohl er einem heutigen Publikum eher als Vater (Vater!!!) von Archie Andrews in „Riverdale“ bekannt sein dürfte, wird er für die Kinder der 90er Dylan bleiben. Sorry, wir sind eben so...