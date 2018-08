Serien aus den 90ern Was aus den Stars von „Beverly Hills 90210“ wurde

Von cas 01. August 2018 - 11:18 Uhr

In den 1990er Jahren genoss die Serie „Beverly Hills 90210“ absoluten Kultstatus und die jungen Schauspieler wurden zu internationalen Stars. Was aus Jason Priestley, Jennie Garth, Luke Perry und Co. nach ihrem großen Serien-Erfolg wurde, zeigen wir in unserer Bildergalerie.





Los Angeles - Sie waren jung, schön, cool und reich – und doch mussten sie mit den gleichen Problemen wie Millionen andere Teenager in den 1990er Jahren kämpfen. Als die amerikanische Fernsehserie „Beverly Hills 90210“ im Jahr 1992 ins deutsche Fernsehen kam, bekam sie sofort Kult-Status. Die jungen Fans fieberten mit den Zwillingen Brenda und Brandon Walsh mit, die im Pilotfilm von Minnesota nach Beverly Hills ziehen und dort auf die verwöhnte Kelly Taylor, ihren Ex-Freund Steve Sanders, ihre beste Freundin Donna Martin, die intelligente Andrea Zuckerman, den coolen Dylan McKay und den Außenseiter David Silver treffen.

Der inzwischen verstorbene Aaron Spelling produzierte die Serie rund um die High-School-Clique aus gutem Hause und besetzte seine damals erst 16-jährige Tochter Tori Spelling für die Rolle der Donna Martin. Bis 2001 war die Serie in Deutschland bei dem Sender RTL zu sehen. Darsteller wie Jennie Garth, Jason Priestley, Shannon Doherty und Luke Perry wurden durch die Serie zu internationalen Stars. Bis zum Ende der vierten Staffel drehte sich alles um die ursprüngliche Clique – doch ab der fünften Staffel kamen auch neue, häufiger wechselnde Gesichter dazu, während Stars der ersten Stunde die Serie verließen.

Doch was konnten die Schauspieler aus ihrem erfolgreichen Karrierestart machen? Was aus den Stars der 90er Jahre wurde, sehen Sie in unserer Bildergalerie.