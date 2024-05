Lilium will Starthilfe aus Frankreich

1 Der Prototyp des ersten flugfähigen „Flugtaxis“, der eVTOL von Lilium. Foto: dpa/Daniel Karmann

Das deutsche Lufttaxi-Start-up verhandelt mit Frankreich über Kreditbürgschaften. Das würde dortige Serienfertigung im großen Stil nach sich ziehen. Deutschland hadert noch.











Für die Luft- und Raumfahrtindustrie hat Frankreich schon immer ein offenes Ohr gehabt. So kam die Initialzündung für den europäischen Boeing-Rivalen Airbus von dort. Nach Jahren strikter Balance mit Deutschland ist Airbus heute ein vom französischen Toulouse aus gesteuerter Konzern. Jetzt ist das Nachbarland in kleinerem Maßstab dabei, erneut den Geldbeutel für innovative Luftfahrt in Form senkrecht startender und landender Elektroflieger zu öffnen. Mit dem deutschen Lufttaxi-Startup Lilium verhandle man über Staatsgarantien und eine Werksansiedelung im großen Stil, wurde beim Wirtschaftsgipfel „Choose France“ im Schloss Versailles bei Paris bekannt. Für Lilium könnte das viele Finanzierungsprobleme lösen.