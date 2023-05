1 Dicht an dicht: Bisher ist das Parken in der Wernerstraße in der Ludwigsburger Weststadt noch gratis, von April an kostet es. Foto: factum/Simon Granville

Ludwigsburg weitet die Parkzone auf die Süd- und die Weststadt aus. Die neue Regelung soll von April 2021 an gelten, aber natürlich möchte jeder noch gerne eine Ausnahme. Anwohner benötigen Parkausweise.









Ludwigsburg - Am 1. April 2021 beginnt für Autobesitzer in der Süd- und der Weststadt eine neue Zeit: Von da an werden auf öffentlichen Stellplätzen am Straßenrand Gebühren fällig. Nur Elektroautos müssen weiterhin nicht zahlen. Alle übrigen werden dann genauso wie Parkende in der Oststadt von 8 bis 19 Uhr zur Kasse gebeten. Die Parkzone in der Südstadt umfasst das Gebiet zwischen Bahngleisen, Königinallee und Stadtrand. Das Areal in der Weststadt liegt zwischen der Siedlungsgrenze und Pflugfelden.