Es herrscht ein völlig neues Klima in der Stadtpolitik

1 Die Stadträte haben zwei Tage über den Haushalt für nächstes Jahr debattiert. Foto: factum/Simon Granville

Konsens statt Grabenkämpfe, Dialog statt Rechthaberei: Unter dem neuen Ludwigsburger OB Matthias Knecht ist vieles anders bei den Etatberatungen. Was macht der Rathauschef anders als sein Vorgänger Werner Spec?









Ludwigsburg - Eine Szene aus den gut achtstündigen Haushaltsberatungen an zwei Tagen steht sinnbildlich für die veränderte Atmosphäre im Ludwigsburger Gemeinderat. Es geht – wieder einmal – um Klimaschutz, hochfliegende Ambitionen der Grünen, die von skeptischen Kommentaren auf bürgerlicher Seite begleitet werden. Alle Zutaten also, die in der Stadtpolitik bislang einen erbitterten Grabenkampf ausgelöst hätten.