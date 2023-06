1 Die Feuerwehr war im Einsatz. Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

In Ludwigsburg brennt am Mittwochabend ein Dachgeschoss. Was über die Ursache des Feuers bekannt ist.









Feuer in Ludwigsburg: Am späten Mittwochabend informierten mehrere Bürger nach Angaben der Polizei gegen 22.20 Uhr die Rettungskräfte über Notruf, dass aus der obersten Etage eines Mehrfamilienhauses in der Schäferstraße Rauch aufsteigen würde.