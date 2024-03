1 Torsten Sträter kritisierte Unternehmer Wolfgang Grupp. Foto: IMAGO/Future Image

Der Comedian Torsten Sträter sagt, die Entscheidung, nicht mehr für Trigema werben zu wollen, habe einen Shitstorm ausgelöst. Von Donnerstag an ist der 57-Jährige wieder Kandidat bei „LOL: Last One Laughing“.











Link kopiert



Der Comedian Torsten Sträter (57) wundert sich über die Aufregung, die die Entscheidung ausgelöst hat, in einem Podcast, an dem er beteiligt ist, die Werbung für das Textilunternehmen Trigema zu streichen. „Das fand ich schon ziemlich außergewöhnlich, dass so ein kleiner, unbedeutender Podcast so viel Aufmerksamkeit bekommt“, sagte er unserer Zeitung.