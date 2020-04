Die Bürger halten bisher mit großer Bereitschaft die Beschränkungen in der Corona-Krise ein. Doch die Ungeduld wächst. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann nimmt im Livestream (etwa 17.30 Uhr) Stellung zu den jüngsten Beschlüssen der Bund-Länder-Runde.

Stuttgart - Nach den ersten Ladenöffnungen vor eineinhalb Wochen müssen die Menschen in Deutschland jetzt wohl noch länger auf die nächsten größeren Öffnungsschritte in der Corona-Krise warten. Bei den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten an diesem Donnerstag sollten nach Informationen aus Koalitionskreisen keine weitreichenden neuen Entscheidungen fallen. Über eine mögliche schrittweise Öffnung von Restaurants und Hotels dürfte demnach frühestens bei der nächsten Bund-Länder-Schalte am 6. Mai entschieden werden.

Am Vormittag beriet zunächst das Corona-Kabinett unter Vorsitz von Merkel über die Vorschläge des Bundes für die Runde mit den Regierungschefs der Länder. Die Videoschaltkonferenz am Donnerstag sei als Zwischenschritt zu möglichen Entscheidungen etwa im Schul- und Kitabereich am 6. Mai zu sehen, hieß es weiter. Im Anschluss an die Videoschaltkonferenz nimmt Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann gegen 17 Uhr in einer eigenen Livestream-Konferenz zu den jüngsten Beschlüssen Stellung.