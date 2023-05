1 Vom 18. Oktober an sollen die Masken im Schulunterricht fallen. Foto: dpa/Gregor Fischer

Selbst hätte das Stuttgarter Gesundheitsamt vorerst die Maskenpflicht im Unterricht nicht aufgehoben. Doch nach der Entscheidung des Landes, auf diese Vorgabe vom 18. Oktober an zu verzichten, geht auch die Landeshauptstadt diesen Weg.









Stuttgart - Wenn vom 18. Oktober an Schüler in Baden-Württemberg im Unterricht keine Masken mehr tragen müssen, dann wird das auch in den Stuttgarter Schulen so sein. Nach einer erneuten Prüfung der Sachlage hat die Stadt am Dienstag entschieden, keinen Sonderweg im Land zu gehen. Man habe „kein Interesse an einem Flickenteppich“, stattdessen wolle man „klare, nachvollziehbare Vorgaben“, sagte Stadtsprecher Sven Matis zu dem Beschluss der Verantwortlichen des Referats Jugend und Bildung sowie des zum Sozialreferat gehörenden Gesundheitsamtes.