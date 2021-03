12 Zoofans können seit 10. März wieder die Wilhelma in Stuttgart besuchen. Dafür ist ein Onlineticket mit Termin nötig. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Die Corona-Verordnung des Landes erlaubt unterschiedlich viel – je nachdem wie hoch die Sieben-Tage-Inzidenz vor Ort ist. Ein Überblick, welche Ausflüge in Stuttgart und Region nun wieder möglich sind.

Stuttgart - Es ist zugegebenermaßen nicht ganz einfach, den Überblick über die neue Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg zu behalten. Denn theoretisch ist zwar einiges wieder möglich, jedoch hängt alles vom jeweiligen Inzidenzwert der Stadt oder des Landkreises ab.

Blühendes Barock für Spaziergänger geöffnet

In Stuttgart öffnen die großen Museen und Galerien am Dienstag, 16. März, wieder, allerdings muss man vorher einen Termin vereinbaren. In den Landkreisen Böblingen und Rems-Murr kann Kunst teilweise auch schon jetzt wieder ohne Termin bewundert werden. Dort kann auch unbeschwert geshoppt werden. Und beim Blühenden Barock in Ludwigsburg und der Wilhelma in Stuttgart sind die Regeln wieder etwas anders. Diese sind nämlich bereits geöffnet, allerdings muss man einige Dinge beachten.

Welche Ausflüge an diesem Wochenende wieder möglich sind und wo man vorher einen Termin vereinbaren muss, lesen Sie in der Bildergalerie.

