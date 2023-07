1 Im vergangenen Jahr blühten die Tulpen vergeblich: Wegen des ersten Lockdowns konnte der Blüba-Chef Volker Kugel keine Gäste einlassen. Foto: factum/Simon Granville

Ludwigsburg - Das Blühende Barock war in den vergangenen Monaten ein Zankapfel. Viele Ludwigsburger hätten die Anlage rund um das Residenzschloss gerne zum Spazierengehen und für ein bisschen Bewegung an der frischen Luft genutzt. Auch im Gemeinderat gab es Befürworter einer Öffnung des botanischen Gartens, die Coronaverordnung ließ dies – anders als in anderen Bundesländern – in Baden-Württemberg aber nicht zu. Deshalb hing ein dickes Vorhängeschloss am eisernen Tor in Richtung der Bärenwiese. Den Weg von der Innenstadt durch die Gärten in Richtung Krankenhaus abzukürzen – wie es viele in normalen Wintermonaten, wenn die Tore geöffnet sind und es keinen Eintritt kostet – tun, war so ebenfalls nicht möglich.