So läuft der Test gegen Borussia Mönchengladbach

1 Atakan Karazor (Mitte) und der VfB sind gegen Gladbach gefordert. Foto: Baumann

Der VfB misst sich in einem Vorbereitungsturnier mit dem Bundesliga-Konkurrenten vom Niederrhein. Wir sind im Sportpark Heimstetten vor Ort.









In einem Vorbereitungsturnier in Heimstetten bei München trifft der VfB Stuttgart am Samstag auf Borussia Mönchengladbach (16.15 Uhr). Die Partie gegen den Bundesliga-Konkurrenten wird über zweimal 30 Minuten ausgespielt.