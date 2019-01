Liveticker zum Schneechaos in Baden-Württemberg Schwer Verletzte – viele Unfälle auf glatten Straßen

Von red 09. Januar 2019 - 13:55 Uhr

Überraschend heftig ist am Mittwoch der Schnee über Stuttgart und Region hereingebrochen. Auf den Straßen staute sich der Verkehr. Wir haben alle aktuellen Entwicklungen im Liveticker.





Stuttgart - Der Schnee-Einbruch in Stuttgart am Mittwochmorgen hat zu Unfällen und Staus auf den Straßen geführt. Besonders betroffen gewesen sind die oberen Filderorte, auf der B27 krachte es gleich mehrfach. Aber auch im Norden der Region kam es zu Behinderungen, auf der A81 stellten sich Lastwagen quer.

Wie geht es weiter nach dem Schnee-Einbruch? Womit müssen die Menschen in den nächsten Stunden und Tagen rechnen? Wie reagieren die Nutzer in den sozialen Medien? In unserem Liveticker berichten wir über den Mittwoch kontinuierlich über die aktuelle Lage.