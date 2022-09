1 Tanken ist auch in Stuttgart nach dem Ende des Tankrabatts schlagartig teurer geworden (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Kaum ist der Tankrabatt Geschichte, machen die Spritpreise über Nacht einen Satz nach oben – auch in Stuttgart. Seit Mitternacht kosten nicht nur Diesel, sondern auch Superbenzin und E10 in Stuttgart wieder durchschnittlich über zwei Euro pro Liter. Das zeigen Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe, an die Tankstellenbetreiber ihre Preise mehrmals täglich übermitteln.

Doch die Preise sind nicht für alle Spritsorten gleich stark gestiegen. Wie hoch die derzeitigen Preise sind, zeigen wir hier laufend aktualisiert.

Dieselpreise

Der mittlere Preis für einen Liter Diesel lag an den Stuttgarter Tankstellen um Mitternacht noch bei 2,13 Euro, vier Stunden später bereits bei 2,28 Euro. Aktuell (Stand 8 Uhr) reichen die Preise an einigen Tankstellen bis 2,37 Euro.

Betrachtet man die Mittelwerte der Preise, so wurde Diesel in der Nacht zwischenzeitlich um rund 15 Cent teurer – und glich damit den wegfallenden Tankrabatt nicht ganz aus, der eine Ersparnis von rund 17 Cent gebracht hatte. Die beiden Benzinsorten E5 und E10 sind dagegen im Verhältnis deutlich teurer geworden.

Benzinpreise

Der mittlere Preis für Superbenzin E5 sprang zwischen Mitternacht und 2 Uhr von rund 1,73 Euro im Stuttgarter Stadtgebiet auf über zwei Euro – zwischenzeitlich kostete ein Liter an einzelnen Tankstellen bis zu 2,26 Euro (Stand: 8 Uhr).

Einen ähnlichen Sprung machten in der Nacht auch die Preise für E10 in Stuttgart: Von 1,68 Euro um Mitternacht auf mehr als zwei Euro innerhalb weniger Stunden. Im Mittel liegen die E10-Preise derzeit (Stand: 8 Uhr) knapp über zwei Euro, allerdings mit einer Preisspanne zwischen 1,63 Euro an den günstigsten und rund 2,20 Euro an den teuersten Tankstellen.

Die mittleren Preise für beide Benzinsorten sind damit um mehr als 30 Cent pro Liter angestiegen – ebenfalls nur knapp unterhalb dessen, was der Tankrabatt an Ersparnis bei der Energiesteuer gebracht hatte (rund 35 Cent).

Die folgende Tabelle zeigt die Spritpreise in Stuttgart und Umgebung. Einbezogen werden die Preise aller Tankstellen, die derzeit geöffnet haben und die in einem 10-Kilometer-Umkreis um die Innenstadt liegen. Die Daten werden alle 30 Minuten abgerufen, um möglichst aktuelle Preise darzustellen. Sie können die Tabelle durchblättern und nach Kraftstoffart sortieren.

Blickt man auf die Entwicklung der Preise in Stuttgart in den vergangenen Wochen, fällt auf: Die durchschnittlichen Tagespreise sind nur für Diesel seit Mitte August klar gestiegen, von knapp unter 2 Euro pro Liter auf maximal 2,117 Euro am 28. August. Die Tageswerte für E10 und Super E5 stiegen dagegen zum Ende des Tankrabatts hin leicht an, bewegten sich aber meist zwischen 1,65 und 1,70 Euro (E10) beziehungsweise 1,70 und 1,75 Euro (Super E5). Den Verlauf bis einschließlich gestern zeigt das folgende Diagramm:

Die in diesem Artikel berichteten Daten der Markttransparenzstelle können nur indirekt bezogen werden. In diesem Fall kommen sie über die Datenschnittstelle des Anbieters „Tankerkönig“.

Der Tankrabatt sollte von Juni bis August vorübergehend die Spritpreise senken, die wegen steigender Ölpreise und dem russischen Einmarsch in der Ukraine in die Höhe geschnellt waren. Der Rabatt kam zustande, weil die Energiesteuer vorübergehend gesenkt wurde – bei Benzin belief sich der Rabatt nach Angaben des ADAC auf rund 35 Cent je Liter, bei Diesel auf rund 17 Cent pro Liter.