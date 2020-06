1 Das Spiel auf St. Pauli war der bisher letzte Einsatz für Borna Sosa im VfB-Trikot. Es scheint kaum möglich, dass in dieser Saison noch weitere Einsätze dazu kommen werden. Foto: Baumann

Für VfB-Linksverteidiger Borna Sosa scheint die Saison gelaufen. Er arbeitet in der Reha-Welt an seinem Comeback, doch für einen Einsatz in den verbleibenden Spielen wird es wohl nicht mehr reichen.

Stuttgart - Es ist nicht die Saison von Borna Sosa. Gelb-Rot-Sperre, Erkältung, Gehirnerschütterung, Knochenödem im Knie – all das trug mit dazu bei, dass der kroatische Linksverteidiger bislang nur auf 13 Saisoneinsätze (alle Wettbewerbe, ein Tor, drei Vorlagen, neun Nominierungen für die Startelf) kommt. Seinen letzten Auftritt hatte Sosa am 1. Februar beim Spiel auf St. Pauli (Endstand 1:1). Der Voraussicht nach wird in dieser Runde kein Einsatz mehr dazu kommen, in der noch vier reguläre Spiele und möglicherweise zwei Relegationsspiele ausstehen.

Denn Sosa arbeitet zwar intensiv an seinem Comeback, schiebt neben dem Pflichtprogramm in der Reha-Welt am Clubgelände zusätzliche Sonderschichten. Doch eine Rückkehr in das Training mit der Mannschaft ist noch nicht abzusehen – und nur dann könnte Sosa das Duell mit Clinton Mola aufnehmen, der sich zwischenzeitlich links in der VfB-Viererkette festgespielt hat.