Nico Schoch alias der „12. Mann“ Corona bremst Backnang-Ultra aus

Nico Schoch fährt zu jedem Spiel der TSG Backnang. Der größte Fan der TSG gilt auch als einziger Ultra des Fußball-Sechstligisten. Wenn die TSG spielt, trommelt und singt er oft alleine. Was treibt so jemanden an? Und wie kommt der 23-Jährige mit der fußballfreien Zeit klar?