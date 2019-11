1 Lilian Egloff gilt als eines der größten Talente beim VfB Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart wird im Januar wie gewohnt ins Trainingslager reisen, um sich auf die restlichen Rückrundenspiele vorzubereiten. Mit dabei sein soll auch Lilian Egloff, eines der größten Talente im Nachwuchs der Weiß-Roten.

Stuttgart - Noch hat der VfB Stuttgart vier Spiele vor der Winterpause zu absolvieren, doch das Trainingslager im Januar wirft bereits seine Schatten voraus. Der VfB wird voraussichtlich in Spanien Quartier beziehen, um sich auf die dann noch ausstehenden Rückrundenspiele vorzubereiten – und wenn nicht noch etwas schief geht, wird Lilian Egloff mit dabei sein.

Das Toptalent der weiß-roten Nachwuchsschmiede durfte zuletzt bei den Profis trainieren und überzeugte. So sehr, dass Trainer Tim Walter Egloff in den Derby-Kader nominierte. Auch wenn der 17 Jahre junge Mittelfeldspieler nicht zu Einsatz kam, soll er weiter regelmäßig mit dem Profikader trainieren. „Mit Lilian gibt es einen klaren Fahrplan. Er wird immer wieder ins Training kommen – wir glauben, dass das richtig und wichtig ist“, sagt VfB-Sportchef Sven Mislintat. Egloff soll „vernünftig herangeführt und aufgebaut“ werden, um irgendwann „vollwertiges Mitglied des Teams“ zu sein.

Damit Egloff mit nach Spanien reisen kann, müssen noch Details mit der Schule des Youngsters geklärt werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass dies klappen wird. Wenn dem so kommt ist auch klar, dass der Mercedes Benz Junior Cup am 4. und 5. Januar ohne einen seiner potenziellen Stars auskommen muss. Die U19 des VfB Stuttgart, deren Bestandteil Egloff normalerweise ist, bekommt es beim Hallenturnier in Sindelfingen mit dem FC Porto, Manchester United und Borussia Dortmund zu tun.