Die Polizei ist nach einer sexuellen Belästigung im Mineralbad Leuze auf der Suche nach Zeugen. Ein 21-Jähriger steht unter dem Verdacht, eine Jugendliche am Sonntag sexuell belästigt zu haben. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest.

Die 17-Jährige befand sich in dem Freizeitbad in einem Außenbecken, als ihr der Mann gegen 15 Uhr an den Oberschenkel fasste. Kurz darauf soll er sie erneut am Bein berührt haben. Daraufhin verständigte die 17-Jährige den Bademeister, der den Mann in sein Büro bat. Schließlich wurde er den alarmierten Polizeibeamten übergeben.

Der 21-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.