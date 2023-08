1 Waschbären haben viele Fans, sind aber eine invasive Spezies, die sich immer weiter ausbreitet (Symbolbild). . Foto: Jochen Lübke/dpa/Jochen Lübke

Ein Streifenwagen wird nach Leutenbach-Weiler zum Stein im Rems-Murr-Kreis gerufen. Dort steckt ein Waschbär in einem Gullydeckel fest.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Normalerweise bedeutet es für maskierte Herumtreiber eher Pech, wenn sie es mit der Polizei zu tun bekommen. Bei einem Vorfall in Leutenbach-Weiler zum Stein verhielt sich dies am Freitagabend anders: Die Polizei wurde in die Stuttgarter Straße gerufen, weil dort ein Waschbär in einem Gully feststeckte.