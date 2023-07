1 Inhaberin Mariola Nadolski in der Backstube: Am 29. April wird sie die letzten Backwaren ins Rohr schieben. Foto: Eibner/Sandy Dinkelacker

Die Bäckerei Späth schließt nach knapp 130 Jahren Ende April für immer die Türen. Damit stirbt der letzte Kleinbäcker der Kernstadt und mit ihm ein Stück Böblinger Esskultur. Mariola Nadolski ist diese Entscheidung nicht leicht gefallen, doch die Bäckermeisterin hatte keine Wahl.









Der große Ofen in der Backstube strahlt mollige Wärme ab. Es duftet nach Hefeteig und Vollkorn. Bäckermeisterin Mariola Nadolski öffnet eine Klappe und streckt die Hand in den Ofen. „Jetzt hat er immer noch Hitze“, sagt sie um die Mittagszeit, nachdem der Ofen am Morgen wie jeden Tag hunderte Brezeln, Brötchen und Brotlaibe gebacken hat. Doch am Morgen des 29. April wird er zum letzten Mal eingeheizt. Nadolski hat sich schweren Herzens entschlossen, die Bäckerei Späth zu schließen.