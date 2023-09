Aktivisten blockieren Straße – und behindern so zwei Rettungswagen

„Letzte Generation“ in Stuttgart

7 Die Aktivisten am Mittwochabend bei ihrer Sitzblockade am Stuttgart Hauptbahnhof. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ blockieren am Mittwochabend in der Stuttgarter City den Verkehr – und stören so auch zwei Krankenwagen, die mit Blaulicht unterwegs sind.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Aktivisten der Letzten Generation haben sich in Stuttgart auf eine Straße gesetzt und damit unter anderem zwei Krankenwagen an der Weiterfahrt behindert. Das sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Zuvor hatten sich 16 Menschen für einen unangemeldeten Demonstrationszug getroffen.