Das große Finale des Leonberger Pferdemarktes ist in jedem Jahr der Festumzug am Dienstagmittag. Mehr als 100 Festwagen, Kapellen, Fußgruppen und Pferdegespanne ziehen dann durch Leonbergs Straßen und unterhalten die zahlreichen Besucher am Straßenrand. Um 14 Uhr beginnt der Zug in der Berliner Straße – dann geht’s über Römerstraße und Eltinger Straße in Richtung historischer Altstadt, wo das ganze seinen Höhepunkt findet.

Dass bei dem bunten Festumzug auch die politischen Turbulenzen im Rathaus dabei auf Korn genommen werden, ist klar. Nicht dabei sind in diesem Jahr die Freien Wähler.

Die Frage nach dem besten Platz während des Zuges ist relativ leicht beantwortet: Wer es etwas luftiger mag, ist in der Römerstraße und in der Eltinger Straße gut aufgehoben; wer das Kuschlige bevorzugt, sollte sich in der Altstadt postieren. Dort sind auch die Party-Hotspots.