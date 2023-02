29 Immer ein Hingucker: Die Ponys. Foto: ulo

Pferdemarkt-Dienstag bei herrlichem Sonnenschein. Ganz Leonberg ist auf den Beinen und streichelt Pferde, begutachtet Hunde, isst Würstle und kauft auf dem Krämermarkt ein.









Bei traumhaftem Wetter startet der höchste Leonberger Feiertag – der Pferdemarkt-Dienstag! Bereits am frühen Morgen werden auf dem historischen Marktplatz Pferde verkauft, Menschen decken sich auf dem kunterbunten Krämermarkt mit Gemüsehobel und Co. ein und Kinder wie Erwachsene erfreuen sich gleichermaßen an süßen Leonberger Hunden. Ein herrlicher Tag für dieses beliebte Traditionsfest.