Leinfelden: Unbekannte sprengen Geldautomaten

11 Feuerwehrleute entlüften die Filiale der deutschen Bank in Leinfelden. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

In Leinfelden-Echterdingen fliegt in der Nacht auf Montag ein Geldautomat in die Luft. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz, die Täter sind auf der Flucht.











Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Geldautomaten in Leinfelden gesprengt. Die Täter hatten sich mitten in der Nacht an dem Automaten in der Musberger Straße, der zu einer Deutschen Bank gehört, zu schaffen gemacht. Der Notruf sei gegen 3.40 Uhr bei der Polizei eingegangen, sagte ein Sprecher des zuständigen Präsidiums in Reutlingen.