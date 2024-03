Leidenschaftliche Radfahrer in Murr: Adi G. und seine Radbande

1 Adi G. (Mitte) trägt nur für dieses Foto keinen Helm – sonst gibt es diesbezüglich eine klare Pflicht bei der Radbande. Die Ausfahrten sind offen für alle Radbegeisterten. Foto: Martin Tschepe

Der Rennradfahrer aus Murr hat vor einem Jahrzehnt die Radbande ins Leben gerufen. Das Jubiläum der Gruppierung wird Mitte Juli gefeiert.











Ein Abend im nun zu Ende gehenden Winter in Murr. Adrian Gieseler trägt volle Montur: Radlerhose, Radtrikot, Radschuhe mit Klickpedalen. Der passionierte Biker, Jahrgang 1977, sitzt in der „Stammkneipe“ seiner Radbande, dem Eiscafé Mille Miglia direkt am Dorfplatz. Gieseler hat die neuen Radbande-Klamotten im Gepäck und wartet auf die anderen. Wer mag, kann die Trikots zur Probe anziehen und bestellen, Aufdruck „Antifascist Bike Action, Radbande since 2014“. In knapp einer Stunde geht’s los: Gegen 18.30 Uhr beginnt eine gemeinsame Ausfahrt mit den Rennrädern.